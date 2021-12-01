Лоза ответил на вопрос о возможном вылете "Спартака" из РПЛ. По мнению артиста, "красно-белые" не понизятся в классе.
"Могут ли они доиграться и вылететь в ФНЛ? Конечно, нет. О чем мы говорим вообще? РПЛ не даст "Спартаку" вылететь. <...> У нас в стране никогда не было объективного судейства. Поэтому, случись что, спасти московскую команду будет очень легко", - сказал Лоза.
Отметим, что по итогам 16 туров чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе московской команды 20 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Лоза: "Спартак" не вылетит из РПЛ. Лига не допустит этого
Музыкант Юрий Лоза высказался о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: "Спартак"