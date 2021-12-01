По информации источника, руководство башкирского клуба уже предложило игрока большинству клубов Российской Премьер-лиги. Отмечается, что причина такого решения - сложные финансовые условия, в которых оказалась "Уфа".
Портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 500 тыс евро, но уфимцы будут просить за Журавлева в несколько раз больше.
Защитник Юрий Журавлев в текущем сезоне провел за "Уфу" 15 матчей во всех турнирах, на его счету 2 голевые передачи. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Metaratings
Источник: "Уфа" предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлева
"Уфа" зимой готова отпустить 25-летнего защитника Юрия Журавлева.
Фото: ФК "Уфа"