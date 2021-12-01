Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уотфорд
1 - 2
Челси2 тайм
Саутгемптон
2 - 2
Лестер СитиЗавершен
Вест Хэм
1 - 1
БрайтонЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 2
Манчестер Сити2 тайм
Эвертон
1 - 3
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
1 - 0
Атлетик2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
2 - 0
СпецияЗавершен
Болонья
1 - 0
РомаЗавершен
Дженоа
0 - 3
МиланЗавершен
Сассуоло
2 - 2
НаполиЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Труа
2 - 0
ЛорьянЗавершен
Анже
1 - 3
МонакоЗавершен
Метц
1 - 3
МонпельеЗавершен
Страсбург
5 - 2
БордоЗавершен
Брест
1 - 0
Сент-ЭтьенЗавершен
Нант
0 - 1
Марсель2 тайм
Лион
1 - 1
Реймс2 тайм
ПСЖ
0 - 0
Ницца2 тайм
Клермон
2 - 2
Ланс2 тайм
Ренн
1 - 2
Лилль2 тайм

Источник: "Уфа" предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлева

"Уфа" зимой готова отпустить 25-летнего защитника Юрия Журавлева.
Фото: ФК "Уфа"
По информации источника, руководство башкирского клуба уже предложило игрока большинству клубов Российской Премьер-лиги. Отмечается, что причина такого решения - сложные финансовые условия, в которых оказалась "Уфа".

Портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 500 тыс евро, но уфимцы будут просить за Журавлева в несколько раз больше.

Защитник Юрий Журавлев в текущем сезоне провел за "Уфу" 15 матчей во всех турнирах, на его счету 2 голевые передачи. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings


Теги: УФА Журавлев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Дженоа" Шевченко с разгромным счетом уступил "Милану"
Мхитарян: новая позиция мне нравится, я больше играю с мячом
Фанаты ЦСКА покинут трибуны на матче с "Крыльями Советов" в знак протеста
Источник: "Уфа" предложила клубам РПЛ подписать защитника Журавлева
Месси представил "Золотой мяч" на матче "ПСЖ" с "Ниццей" в Париже (фото)
Матч АПЛ "Уотфорд" - "Челси" прерван из-за неотложной помощи одному из болельщиков 1
"Монако" с Головиным победил "Анже" в матче Лиги 1
Левандовски хочет перейти в "Реал" 2
В "Локомотиве" назвали размер зарплаты Рангника и его команды 1
Проничев: Безушков по сравнению с Умяровым и Литвиновым на две головы выше 1
Источник: "Зенит" готов продать Азмуна "Лиону" зимой и взять его в аренду до конца сезона 10
"Велес" провел переговоры с Василием Березуцким и Романом Шароновым
Щенников может покинуть ЦСКА зимой 4
"Исполняем мечты". "Зенит" запустил новогоднюю акцию по исполнению детских желаний
Свинов переходит в "Спартак", "Золотой мяч" для Левандовски, угрозы в расправе Канчельскису. Главное за первый день зимы
"Спартаку" нужен игрок уровня Клаудиньо и Малкома". Тарханов - об интересе красно-белых к Безушкову 9 эксклюзив
Тарханов прокомментировал новость об увеличении квоты допуска зрителей до 70% на матчах в Москве 1 эксклюзив
В Санкт-Петербурге разрешили заполнять трибуны на спортивных соревнованиях до 50% 2
Головин - в запасе "Монако" на матч против "Анже"
СМИ: вратарь "Факела" Свинов подписал контракт со "Спартаком" 23
Рангник намерен пригласить форварда "Челси" Вернера в "МЮ" 1
Анчелотти высказался о планах "Реала" на зимнее трансферное окно
Рангник впервые после назначения в "МЮ" побывал на "Олд Траффорд"
Официально: максимальная заполняемость стадионов на матчах РПЛ в Москве увеличена до 70% 3
В "Спартаке" заявили, что стадион команды разрешено заполнить на 70% уже в ближайшем матче с "Ахматом"
Лоза: меня совершенно не удивляют две победы "Спартака" над "Наполи" 6
СМИ: стадионы на матчах РПЛ в Москве разрешат заполнять на 70% 1
"Барселона" избежала судебного разбирательства по делу о выплате компенсации Сетьену
Объявлены все судейские назначения на матчи 17-го тура РПЛ
Канчельскис подтвердил информацию о том, что обратился в полицию из-за угроз расправой
Все новости
-