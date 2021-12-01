Напомним, ранее телеграм-канал Black Mirror сообщил, что зарплата Кутепова в "Спартаке" составляет около 2,3 миллиона евро в год. Илья заявил, что это неправильные данные. По словам игрока, он получает в "Спартаке" меньше.
"Я воспринял абсолютно спокойно. Хочется людям обсуждать чужие деньги - пусть. Вопрос только в том, что это неправда. Моя зарплата меньше, чем там заявлено. Во сколько раз? Примерно на 30 процентов", - сказал Кутепов.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Кутепов поучаствовал в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
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Кутепов прокомментировал данные о том, что получает в "Спартаке" 2,3 млн евро в год
Защитник "Спартака" Илья Кутепов опроверг опубликованную ранее информацию о размере своей зарплаты.
Фото: "Спартак"