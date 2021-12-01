"Есть ли клубы, в которые никогда не пойду? Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть - я пойду играть. ЦСКА, "Зенит" - неважно. Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику - это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: "Я спартач, я здесь посижу", - цитирует Кутепова Sport24.
Кутепов перебрался в "Спартак" в 2012 году из тольяттинской "Академии". С того момента он провел за красно-белых 92 матча в РПЛ и забил 1 гол.
В текущем сезоне Кутепов сыграл в трех матчах российского чемпионата. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость 28-летнего защитника по оценке Transfermarkt составляет - 1.8 млн евро.
Кутепов: если меня зовут играть - я пойду играть. ЦСКА, "Зенит" - неважно
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, согласился ли бы на переход в стан принципиальных соперников красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"