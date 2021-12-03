Ранее стало известно, что болельщики ряда команд РПЛ собираются провести акцию протеста на играх 17-го тура. Причиной недовольства фанатов стал инцидент, произошедший после матча ЦСКА - "Зенит" в 16-м туре. Тогда полиция задержала множество болельщиков "армейцев". Вероятно, причиной задержаний стало использование пиротехники фанатами в конце матча.
Лоза в своем комментарии сравнил протесты болельщиков с движением Black Lives Matter в США. По его словам, потенциальная акция фанатов не приведет ни к чему хорошему.
"Что произошло в Америке? Какой дурдом они устроили! Взяли нарушителя, ну прибили его, превысили планку. Из-за этого сейчас вся Америка перевернута с ног на голову. Из полубандита сделали героя, придумали движение. Перед каждым матчем встают на колено и упрекают наших, что они так не делают. Перебор был, да. Но зачем до сих пор вставать на колени? Поэтому цепочка, которая сейчас разворачивается болельщиками ЦСКА, не приведет ни к чему хорошему", - заявил Лоза.
Источник: Спорт-Экспресс
Лоза сравнил акцию протеста российских болельщиков с движением BLM
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал планы российских болельщиков провести акцию протеста на матчах 17-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости