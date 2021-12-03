"Кого бы выделил в сборной России? Каждый день я играю с Матвеем Сафоновым - пожалуй, выделю его. Топ-игрок! У него есть все, чтобы успешно играть в Европе", - сказал Классон в интервью "РБ Спорт".
В текущем сезоне Матвей Сафонов провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей и 5 раз оставил ворота сухими. Стоимость голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.
После 16 туров "Краснодар" занимает 5-е место в лиге, в активе "быков" 25 очков. В воскресенье подопечным Гончаренко предстоит выездная игра с "Сочи". Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.
Классон: у Сафонова есть все, чтобы успешно играть в Европе
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон поделился мнением о голкипере Матвее Сафонове, с которым выступает в одной команде.
Фото: РПЛ