Самедов заявил, что "Спартак" является фаворитом матча. При этом он затруднился сказать, какой результат принесет встреча "красно-белых" с "Ахматом".
"Спартаку" надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С "Наполи" дома была яркая победа. В том матче "Спартак" доказал, что может играть хорошо. "Красно-белые" в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, "Ахмат" непростая команда, поэтому как все сложится, точный результат сказать сложно", - заявил Самедов.
Отметим, что встреча "Спартак" - "Ахмат" пройдет завтра, 4 декабря. Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.
"Спартак", имея в запасе 20 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. "Ахмат" занимает седьмое место (24 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Самедов: "Спартаку" надо хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. "Красно-белые" фавориты матча с "Ахматом"
Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Ахматом" в 17-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости