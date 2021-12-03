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Экс-врач "Спартака": если бы команде давали играть, создали все условия и точечно усилились, она была бы в тройке

Бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков рассказал, что мешает клубу успешно выступать в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
— Нужно поменьше мешать. Много посторонних лиц хотят приблизиться к команде. Если бы "Спартаку" давали играть, создали все условия и точечно усилились, команда была бы в тройке. Нужно убирать половину команды и приобретать новых игроков, — рассказал Васильков в интервью "РБ Спорту".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги "Спартак" с 20 очками в 16 матчах занимает в турнирной таблице 10-е место. Сегодня, 4 декабря, подопечные Руя Витории в 17-м туре РПЛ сыграют с "Ахматом" на домашнем поле. Матч начнется в 17:00 мск.

В группе "С" Лиги Европы красно-белые с семью очками занимают вторую строчку после пяти матчей. В завершающем туре российская команда в гостях встретится с польской "Легией".


Теги: Спартак Васильков
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