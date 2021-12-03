— Думаю, погодные условия в Москве сделают эту игру еще более трудной. В этой игре может победить тот, кто больше выложится физически и проявит характер.
Конечно, "Спартаку" необходимо прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, это просто необходимо сделать. Я очень надеюсь на победу "Спартака", но мне кажется, что будет ничья, — рассказал Прудников в интервью "Матч ТВ".
"Спартак" в последний раз побеждал в чемпионате России 3 октября, когда обыграл "Ахмат" (1:0) в 10-м туре. В шести следующих матчах команда Руя Витории четырежды сыграла вничью и дважды проиграла. "Спартак" занимает в турнирной позиции 10-е место, набрав 20 очков. "Ахмат" с 24 очками расположился на седьмой позиции.
Матч "Спартак" — "Ахмат" состоится сегодня, 4 декабря. Начало встречи: 17:00 мск.
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Прудников: мне кажется, "Спартак" не сможет обыграть "Ахмат"
Бывший форвард "Спартака" Александр Прудников считает, что красно-белые не сумеют обыграть "Ахмат" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Кубань"