Сообщается, что 15 декабря запланировано подписание контракта с Ваноли, а на следующий день — его представление в качестве нового главного тренера "Спартака". Итальянец сменит на этом посту португальского специалиста Руя Виторию, который у руля "Спартака" проведет матчи с "Легией" в Лиге Европы и "Сочи" в чемпионате России. Витория тренировал клуб с мая.
"Спартак" с 23 очками занимает в РПЛ девятую строчку.
Источник: Metaratings.
Источник: новый главный тренер "Спартака" Ваноли приедет в Россию в течение двух недель
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Источник: Ваноли представят в качестве главного тренера "Спартака" 16 декабря
Итальянский специалист Паоло Ваноли в ближайшее время будет назначен главным тренером московского "Спартака".
Фото: EPA