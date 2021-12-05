Лещенко заявил, что у "Динамо" есть хорошие шансы на победу. По его словам, у "Зенита" наметился спад в игре, а "бело-голубые", напротив, находятся в хорошей форме.
"Обыграем "Зенит" и оторвемся на одно очко. Есть хорошие шансы победить. "Динамо" уже не то, какое было в матче в Санкт-Петербурге. Там нам просто не повезло. У "Зенита" идет небольшой спад, с "Ростовом" играли не очень. А мы сейчас на ходу. Ребята отлично выглядят", - сказал Лещенко.
Отметим, что матч 18-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате и опережает москвичей на два очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Лещенко: у "Динамо" есть хорошие шансы победить "Зенит"
Известный певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча московской команды с "Зенитом".
Фото: РИА Новости