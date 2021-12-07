— Что будет, если Ваноли оставят этот состав, что и у Витории? Думаю, больших, кардинальных изменений не будет, — рассказал Хомуха в интервью "РБ Спорту".
Ранее появилась информация, что Паоло Ваноли, ранее входивший в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере", станет новым главным тренером "Спартака". Он заменит на этой должности португальского специалиста Руя Виторию. Заключение контракта с Ваноли должно состояться 16 декабря, когда красно-белые проведут все оставшиеся матчи в 2021 году.
В этом году "Спартаку" с Виторией осталось сыграть с "Легией" в Лиге Европы, а также с "Сочи" в чемпионате России. Оба матча пройдут для команды в гостях.
Словенская бригада арбитров обслужит матч "Спартака" с "Легией" в Лиге Европы
Хомуха: если Ваноли оставят в "Спартаке" тот же состав, что у Витории, то кардинальных изменений не будет
Главный тренер сборной России U19 Дмитрий Хомуха оценил перспективы итальянского специалиста Паоло Ваноли в "Спартаке".
Фото: Getty Images