Мурзагулов отметил, что "Уфа" могла бы прекратить существование, если бы не работа Газизова. По его словам, Газизов - лучший спортивный менеджер России на сегодня.
"Помог ли Газизов финансово "Уфе" после возвращения из "Спартака"? Скажу так: если бы не Шамиль, то, может быть, "Уфа" уже и схлопнулась бы. Я считаю, это лучший спортивный менеджер страны. И сегодня у Шамиля Камиловича есть другие предложения, но сейчас он вместе с нами помогает "Уфе", - сказал Мурзагулов.
Отметим, что "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам 17 туров. В активе башкирской команды 16 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Мурзагулов: если Соболев обиделся, пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать
Мурзагулов: если бы не Газизов, "Уфа", может быть, уже схлопнулась бы
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов поделился мнением о работе Шамиля Газизова в должности гендиректора клуба.
Фото: "Спартак"