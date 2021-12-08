Спортивный директор "Гераклиона" Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти экс-наставника команды.
— Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце, — рассказал Станиславский в интервью "Чемпионату".
Функционер также отметил, что вчера, 7 декабря, он говорил с Гамулой по телефону, но вечер тренер трубку уже не взял. В пятницу у Гераклиона должна состояться игра против молодежки "Спартака".
Матч 18-го тура чемпионата России "Ростов" — "Урал" начнется с минуты молчания.
На 62-м году жизни скончался Игорь Гамула
Названа предварительная причина смерти Игоря Гамулы
Российский специалист Игорь Гамула скончался сегодня на 62-м году жизни.
Фото: ФК "Ростов"