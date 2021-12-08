Названа предварительная причина смерти Игоря Гамулы

Российский специалист Игорь Гамула скончался сегодня на 62-м году жизни.

Фото: ФК "Ростов"





— Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце, — рассказал Станиславский в интервью



Функционер также отметил, что вчера, 7 декабря, он говорил с Гамулой по телефону, но вечер тренер трубку уже не взял. В пятницу у Гераклиона должна состояться игра против молодежки "



Матч 18-го тура чемпионата России "



На 62-м году жизни скончался Игорь Гамула Спортивный директор "Гераклиона" Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти экс-наставника команды.— Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце, — рассказал Станиславский в интервью "Чемпионату" Функционер также отметил, что вчера, 7 декабря, он говорил с Гамулой по телефону, но вечер тренер трубку уже не взял. В пятницу у Гераклиона должна состояться игра против молодежки " Спартака ".Матч 18-го тура чемпионата России " Ростов " — " Урал " начнется с минуты молчания.