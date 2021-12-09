— Тот, кто занимает место на скамейке, не вратарь — не участвует в игровом процессе, а в тренировочном просто поддерживает форму. Готовится и готовится. Так что вариант долго быть вторым номером после Акинфеева я не рассматривал — хотел развития, — рассказал Помазун в интервью Sport24.
25-летний Помазун арендован "Уралом" у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона. По ходу текущей кампании вратарь в 13 матчах чемпионата России пропустил 12 голов и шесть раз сыграл "на ноль".
В следующем туре команда из Екатеринбурга сыграет на выезде с "Ростовом".
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Помазун — об аренде в "Урал": вариант долго быть вторым номером после Акинфеева я не рассматривал
Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за "Урал", рассказал о причинах ухода из московской команды.
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