Ральф Рангник с 2012 года в качестве спортивного директора отвечал за развитие "Лейпцига" и несколько раз становился главным тренером "красных быков".
"Я видел, как Малком играл в Бразилии. Мы предложили услуги футболиста Ральфу Рангнику, который на тот момент возглавлял "Лейпциг". Два дня агент вел переговоры с клубом, но они отказались платить за него 12,5 млн евро. Посчитали, что это слишком дорого за него. Малкому было 19-20 лет", - цитирует Йоксимовича "РБ Спорт".
Полузащитник Малком в 2016 году перешел в "Бордо". Через 2 года бразильца за 41 млн евро приобрела "Барселона". Летом 2019 года Малком подписал контракт с "Зенитом". По информации портала transfermarkt петербургский клуб заплатил за 24-летнего футболиста 40 млн евро.
В текущем сезоне Малком провел 19 матчей за "Зенит", в которых забил 3 гола и стал автором 7 результативных передач. В общей сложности за российский клуб он сыграл в 59 матчах и забил 10 мячей.
Рангник во время работы в "Лейпциге" отказался от покупки Малкома
Футбольный агент Деян Йоксимович рассказал о несостоявшемся трансфере полузащитника Малкома в немецкий "Лейпциг".
Фото: ФК "Зенит"