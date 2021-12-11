- "Спартаку" после победы над "Легией" хватит запала, чтобы выиграть у "Сочи". Без Соболева будет тяжело, но есть замена. Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате. У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, "Спартак" одержит победу, - передает слова Самедова "СЭ".
В матче 18 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграет на выезде против "Сочи" на стадионе "Фишт". После 17 туров красно-белые занимают девятую строчку турнирной таблицы, в их активе 23 очка. "Сочи" находится на четвертой позиции с 28 очками. 9 декабря "Спартак" победил на выезде варшавскую "Легию" в матче Лиги Европы, занял первое место в группе с 10 очками и вышел в 1/8 финала турнира.
Самедов: "Спартаку" после победы над "Легией" хватит запала, чтобы выиграть у "Сочи"
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказал мнение о предстоящем матче красно-белых против "Сочи" в рамках 18 тура РПЛ.
Фото: ТАСС