Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Спартака" намерено сменить Виторию на итальянца Паоло Ваноли.
При этом, по данным источника, в "Спартаке" есть люди, которые хотят, чтобы Витория продолжил тренировать "красно-белых". В клубе ценят работу португальца в Лиге Европы. Первое место в группе ЛЕ стало для некоторых представителей руководства "Спартака" приятной неожиданностью, показывающей, что этот тренер способен добиваться положительных результатов с командой.
С Ваноли нет окончательных договоренностей по его назначению в "Спартак". Отмечается, что решающее значение в судьбе Витории в "Спартаке" будет иметь матч 18-го тура РПЛ с "Сочи".
Отметим, что "Спартак" встретится с "Сочи" на выезде сегодня, 13 декабря. Матч начнется в 19.00 мск.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Витория может остаться на посту главного тренера "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория имеет шансы сохранить свою должность и продолжить тренировать команду в 2022 году.
Фото: "Спартак"