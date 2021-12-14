Эта игра состоялась в воскресенье, 12 декабря, на "ВТБ Арене" в Москве.
"По матчу "Динамо" - "Зенит" рассмотрим скандирования болельщиков обоих клубов. Есть еще вопрос по сектору D101, там было "уханье" со стороны болельщиков "Динамо", - цитирует ТАСС главу КДК РФС Артура Григорьянца.
"Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" (1:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги. На 32-й минуте полузащитник "Зенита" Клаудиньо вывел гостей вперед. Отыграться "Динамо" сумело на 72-й минуте благодаря голу защитника Дмитрия Скопинцева.
"Динамо" уходит на зимнюю паузу в Российской Премьер-лиге на 2-м месте в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 36 очков. "Бело-голубые" отстают от "Зенита" на 2 очка.
КДК РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов "Динамо" в матче с "Зенитом"
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит расистские выкрики фанатов "Динамо" на матче 18-го тура РПЛ против "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"