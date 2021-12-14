Смородская заявила, что не верит в нынешнего главного тренера "Локомотива" Маркуса Гисдоля. По ее словам, клубу нужно назначить на пост наставника команды Марко Николича.
"Над чем "Локомотиву" стоит поработать во время зимней паузы? Им надо менять тренера. Необходимо немедленно звать Николича назад. Чтобы именно он проводил сборы и готовил команду к оставшейся части чемпионата. В Гисдоля я не верю вообще. Лично я бы начала именно с этого. В этом вижу самую главную задачу", - заявила Смородская.
Напомним, что Гисдоль сменил Николича в должности главного тренера "Локомотива" по ходу нынешнего сезона.
По итогам 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "Локомотив" набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: РБ Спорт
Смородская: "Локомотиву" необходимо немедленно звать Николича назад
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская призвала руководство клуба вернуть Марко Николича на пост главного тренера команды.
Фото: ТАСС