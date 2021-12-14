По словам Баринова, он недоволен тем, что происходит в "Локомотиве". Актер также высказался за отставку Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.
"Меня раздражает то, что происходит с моим клубом. Есть две главные интриги в нашем чемпионате - уйдет ли тренер "Спартака" и сбежит ли наш немец после первых сборов. Если бы сбежал, может, что-то и осталось бы от команды, а то потом все будут переломаны", - сказал Баринов.
Отметим, что "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда имеет в активе 28 очков.
Источник: РБ Спорт
Валерий Баринов: если бы Гисдоль сбежал из "Локомотива", может, что-то и осталось бы от команды
Актер Валерий Баринов, являющийся болельщиком "Локомотива", высказался о ситуации в московской команде.
Фото: РИА Новости