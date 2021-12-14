По словам Цорна, подход "Локомотива" к работе на трансферном рынке остался прежним после того, как Рангник покинул пост руководителя по спорту и развитию клуба.
"Относительно летних трансферов молодых игроков - не было так, что Ральф звонил и они сразу ехали. Все равно велись переговоры, в которых участвовали я и периодически Ларс Корнетка. Мы их совместно убеждали и объясняли, каким будет проект. В этом плане ничего не изменилось, мы с Ларсом так же продолжим убеждать игроков, что ехать в "Локо" - правильное решение, которое поможет развиваться", - сказал Цорн.
Напомним, что Рангник работал в "Локомотиве" с лета текущего года. В ноябре он ушел из клуба и получил должность главного тренера "Манчестер Юнайтед". Немецкий специалист будет тренировать "МЮ" до конца сезона, после чего в течение двух лет будет работать как консультант манчестерского клуба.
Источник: Спорт-Экспресс
Цорн рассказал, повлиял ли уход Рангника на трансферную политику "Локомотива"
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал, повлиял ли уход Ральфа Рангника из клуба на трансферную политику "железнодорожников".
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