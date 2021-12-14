Баженов отметил, что надеется на улучшение результатов "Спартака" при Ваноли. Новый тренер будет нуждаться в поддержке со стороны руководства клуба, добавил экс-игрок "красно-белых".
"Есть ли шанс, что с Ваноли станет лучше? Я на это надеюсь. Очень хотел, чтобы оставили Руя, но если придет новый тренер, также буду его поддерживать. Для Ваноли должны создать условия, в которых команда будет конкурентоспособна. Нужно, чтобы его поддерживало руководство", - сказал Баженов.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ваноли, вероятно, вскоре сменит Руя Виторию в должности наставника "Спартака".
Источник: РБ Спорт
Баженов: если Ваноли придет в "Спартак", буду его поддерживать
Бывший игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о вероятном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера "красно-белых".
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