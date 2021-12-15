Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об отставке главного тренера "Спартака" Руя Витории.
"Спартак" сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За все время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй — обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли" , - сказала Смородская.
Напомним, что под руководством Руя Витории "Спартак" провёл первую половину текущего сезона. Команда заняла 9 место в российском чемпионате с 23 очками после 18 игр, а также вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
На посту главного тренера спартаковцев португальского специалиста заменит Паоло Ваноли.
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская: Витория - обычный тренеришка
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская положительно оценила отставку главного тренера красно-белых
Фото: ТАСС