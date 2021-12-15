Губерниев раскритиковал Виторию за кадровые решения в "Спартаке". По мнению комментатора, португальский специалист не справился с работой во главе московской команды.
"У Руя Витории плохой вкус на футболистов. Он не замечал Селихова. Не замечал в тот момент, когда нужно было позавчера, условно говоря, менять Максименко. Руй продолжал вгонять парня в эту плохую психологическую историю, и Максименко от матча к матчу играл просто плохо. <...> Тренеру мы должны быть благодарны, как болельщики "Спартака", за весну еврокубковую. Но он не справился с работой по большому счету", - заявил Губерниев.
Напомним, сегодня, 15 декабря, "Спартак" объявил об уходе Витории из клуба. Португалец, возглавивший команду в мае текущего года, вывел "красно-белых" в 1/8 финала Лиги Европы. При этом в РПЛ москвичи находятся в середине таблицы - на девятом месте (23 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: Витория не справился с работой в "Спартаке". У него плохой вкус на игроков
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об уходе Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"