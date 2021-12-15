В частности, Лоза высказался о финансовых условиях расторжения контракта с Виторией. Также он скептически оценил шансы нового тренера "красно-белых" улучшить результаты команды. Ожидается, что наставником "Спартака" вскоре станет итальянец Паоло Ваноли.
"Денег у "Спартака" много, почему бы и не расторгать постоянно контракты? У Витории же там огромная неустойка. С приходом Ваноли ничего не изменится, учитывая набор красно-белых футболистов и то, что они вообще не бьют по воротам", - сказал Лоза.
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. "Красно-белые" имеют в запасе 23 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Лоза: денег у "Спартака" много, почему бы и не расторгать постоянно контракты с тренерами?
Певец Юрий Лоза прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ТАСС