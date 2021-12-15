"На данный момент прогресса в переговорах с "Зенитом" нет", - приводит слова Ласильвии "РБ Спорт".
Напомним, первые слухи о трансфере уругвайца в "Зенит" появились 9 декабря. Сообщалось, что питерцы готовы выложить за форварда 15 млн евро. Позже появилась информация об интересе к нему со стороны "Фиорентины" и "Барселоны".
В текущем сезоне Альварес провел 40 матчей за "Пеньяроль" во всех турнирах и забил 23 мяча.
Агент Альвареса - о возможном трансфере в "Зенит": на данный момент прогресса в переговорах нет
Эдгардо Ласильвия, представляющий интересы форварда "Пеньяроля" Августина Альвареса, прокомментировал состояние переговоров с "Зенитом".
Фото: Getty Images