Гончаренко сообщил, что часто разговаривает с Галицким по телефону. Владелец "Краснодара" активно интересуется делами команды, отметил тренер.
"Чаще ли я общаюсь с Галицким, чем с Гинером во время работы в ЦСКА? Да. Больше по телефону, потому что Сергей Николаевич человек занятой. Можем созвониться после игры, на следующий день, могут быть созвоны несколько дней подряд. По 30-40 минут - как он считает нужным. <...> Он очень живо интересуется командой, вовлечен во все процессы, постоянно ищет как сделать команде лучше", - сказал Гончаренко.
Отметим, что "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Гончаренко набрала 29 очков в 18 турах чемпионата.
Источник: Sport24
Гончаренко рассказал о своем общении с Галицким
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко ответил на вопрос насчет общения с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Фото: Sport24