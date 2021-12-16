"Что нужно "Спартаку"? Я бы посоветовал при первом серьезном проигрыше или минимальном провале - не увольнять Ваноли, включить максимальное спокойствие, доверять тренеру и дать ему карт-бланш. Пусть журналисты делают свою работу, если у руководства есть четкий план - чтоб они от него никуда не отходили", - приводит слова Баженова "Матч ТВ".
"Спартак" вчера официально объявил об увольнении из клуба Руя Витории. Ожидается, что его сменит как раз Паоло Ваноли, работавший ранее в штабе Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Официальная презентация должна состояться 17 декабря.
Красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 9-ю строчку, набрав 23 очка. В последнем матче Витории они уступили на выезде "Сочи" (0:3). При этом "Спартак" смог с 1-го места в группе выйти в 1/8 Лиги Европы, переиграв в последнем туре Легию (1:0).
Баженов: я бы посоветовал при первом серьезном проигрыше - не увольнять Ваноли, а доверять тренеру
Бывший игрок "Спартака" Никита Баженов высказался о грядущем назначении в "Спартак" Паоло Ваноли.
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