Гончаренко отметил, что с приходом на пост главного тренера "Локомотива" Маркуса Гисдоля стало видно стремление команды играть в более атакующий футбол.
"В РПЛ появляется больше тренеров, чьи команды играют в атаку. Поменялся стиль, футбол стал более открытым. Хороший пример - "Локомотив". Можно по-разному относиться к тому, что чуть хуже стали его результаты, однако само стремление играть в атаку нельзя не отметить", - сказал Гончаренко.
Напомним, что Гисдоль возглавил "Локомотив" по ходу текущего сезона, сменив Марко Николича в должности наставника команды.
Источник: Sport24
Гончаренко - о выступлениях "Локомотива": нельзя не отметить стремление команды играть в атаку
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением об изменениях в игре "Локомотива".
Фото: ЦСКА