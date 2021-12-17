"С кем мечтаю выпить из всех людей планеты Земля? Тяжело сказать. Ну, с Владимиром Владимировичем [Путиным] можно посидеть. Спросил бы, как ему живется в России. Для меня Путин - авторитет? Ну, я патриот своей страны, а он наш президент. На данный момент я пока не вижу другого президента", - приводит слова Глушакова Sports.ru.
С 2020 года полузащитник Денис Глушаков выступает за "Химки". В текущем сезоне Глушаков сыграл за подмосковный клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 7 голов. Контракт Дениса с "Химками" рассчитан до лета 2024 года. Также Глушаков выступал за "Спартак", "Локомотив" и "Ахмат".
Денис Глушаков в составе сборной России дебютировал в марте 2011 года. За национальную команду 34-летний футболист сыграл в 57 матчах и забил 5 голов.
Глушаков: хотел бы вернуться в "Спартак" играть, я еще не старый, молодой, перспективный
Денис Глушаков заявил, что хочет выпить с Владимиром Путиным
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Getty images