- Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже. Просто почему-то считается престижным взять любого иностранца без опыта вместо нашего молодого тренера, такая тенденция. Надо больше доверять своей молодой гвардии, - передает слова Семина Sport24.
17 декабря московский "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера 49-летнего итальянского специалиста Паоло Ваноли. Ранее Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте, с которым выиграл чемпионат Италии в миланском "Интере". До сотрудничества с Конте новый наставник "Спартака" длительное время работал в системе национальных сборных Италии, преимущественно тренируя молодежные команды, а также возглавлял любительский клуб.
Забивал в «Лужниках», проиграл в финале ЧЕ сборной России U17, выиграл скудетто с Конте. Главное о Паоло Ваноли
Семин - о Ваноли в "Спартаке": ничего не знаю об этом тренере. Думаю, наши ничем не хуже
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал назначение на должность наставника "Спартака" итальянца Паоло Ваноли.
Фото: "Российская газета"