Напомним, 18 ноября, стало известно, что Шатов решил временно приостановить профессиональную карьеру. 31-летний футболист, выступавший в текущем сезоне за "Рубин", расторг контракт с казанцами по взаимному согласию сторон.
"Я, конечно, разговаривал с Олегом, когда он принял решение приостановить карьеру. Мы его всегда ждем. Главное, чтобы было здоровье. Двери "Урала" всегда открыты для Олега. Он раньше говорил, что закончит карьеру в нашем клубе, поэтому все зависит от него", - сказал Иванов.
В составе "Урала" Олег Шатов выступал с 2007 по 2011 год. За екатеринбургский клуб полузащитник провел 135 матчей, в которых забил 16 голов и стал автором 14 результативных передач. После "Урала" 31-летний футболист защищал цвета "Анжи", "Зенита", "Краснодара" и "Рубина".
В текущем сезоне Шатов провел за "Рубин" 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Источник: Матч ТВ
Президент "Урала" рассказал, что предлагал Шатову вернуться в клуб
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что двери екатеринбургского клуба всегда открыты для полузащитника Олега Шатова.
Фото: ФК "Рубин"