"Информация об интересе к Мурильо не соответствует действительности", - приводит слова Зеленова Sport24.
Сегодня бельгийский wallfoot сообщал, что Мурильо близок к переходу в "Спартак" за 2.5 млн евро.
В текущем сезоне Мурильо сыграл в 23 матчах за клуб, забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Также Мурильо, выступающий на позиции правого защитника, сыграл больше 40 матчей за сборную Панамы.
Напомним, что вчера появилась информация, что "Спартак" подписывает другого футболиста из чемпионата Бельгии - форварда "Шарлеруа" Шамара Николсона.
"Спартак" опроверг слухи о переходе Мурильо из "Андерлехта"
Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб защитника "Андерлехта" Майкла Мурильо.
Фото: Transfermarkt