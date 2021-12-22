Дзюба: когда приехал в Томск, сразу началось: "Прячьте кошельки!"

Напомним, в 2009 году, когда Дзюба выступал за "Спартак", в СМИ появилась информация, что Артем якобы похитил у партнера по команде Владимира Быстрова кошелек, где было 15 тысяч рублей.
"Тут приезжаю и начинается: "О, медвежатник, форточник!", "Прячьте кошельки", "У меня 50 рублей пропало - это Дзюба". Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.
Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий - действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберет ключик, причем, так спокойно", - сказал Дзюба.
Нападающий Артем Дзюба выступал за "Томь" на правах аренды в 2009 и 2010 годах. В общей сложности он провел за томский клуб 35 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором 6 результативных передач.
В текущем сезоне Дзюба в РПЛ сыграл в 17 матчах, на его счету 10 забитых мячей и 6 голевых передач. Контракт форварда с петербуржцами заканчивается летом будущего года.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РИА Новости