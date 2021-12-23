"Жалко ли "Локомотив"? Мне не жалко. Я слежу за ними, общаюсь со многими ребятами. Чего мне жалеть? Это же не первый раз с "Локомотивом" происходит, а постоянно. За шесть лет поменялось четыре президента - какое может быть развитие? То, что происходит, логично", - рассказал Коченков в интервью "СЭ".
Коченков является воспитанником "Локомотива". В 2009 году он покинул "железнодорожников" и выступал за "Нижний Новгород", "Волгу", "Ростов" и "Мордовию", откуда в 2015-м году вернулся в родной клуб на правах свободного агента.
В итоге Коченков играл за красно-зеленых до лета этого года и перебрался в тульский "Арсенал". В текущем сезоне на счету 34-летнего голкипера 14 матчей в РПЛ, 24 пропущенных мяча и 2 сухих матча.
Коченков: мне не жалко "Локомотив". За 6 лет поменялось 4 президента, какое может быть развитие?
Голкипер тульского "Арсенала" Антон Коченков поделился мнением о текущем состоянии "Локомотива", за который выступал до лета этого года.
Фото: ФК "Локомотив"