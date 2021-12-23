Как сообщает источник, "Базель" может обратиться к кандидатуре Агаларова в случае продажи Артура Кабрала, который является одним из лидеров команды. Ранее сообщалось, что Кабрал может перебраться в "Зенит".
Швейцарцы пока не делали официального предложения по Агаларову, но уже общались с представителями уфимцев.
Напомним, сегодня появилась информация, что "Уфа" еще не получала предложений по форварду, которые бы устроили клуб.
В нынешнем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей. Прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата с отрывом в 3 гола от ближайшего преследователя. Стоимость 21-летнего форварда по оценке Transfermarkt составляет 1.2 млн евро.
СМИ: "Базель" интересуется Агаларовым
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов может перебраться в швейцарский "Базель".
Фото: ФК "Уфа"