Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: "Базель" интересуется Агаларовым

Форвард "Уфы" Гамид Агаларов может перебраться в швейцарский "Базель".
Фото: ФК "Уфа"
Как сообщает источник, "Базель" может обратиться к кандидатуре Агаларова в случае продажи Артура Кабрала, который является одним из лидеров команды. Ранее сообщалось, что Кабрал может перебраться в "Зенит".

Швейцарцы пока не делали официального предложения по Агаларову, но уже общались с представителями уфимцев.

Напомним, сегодня появилась информация, что "Уфа" еще не получала предложений по форварду, которые бы устроили клуб.

В нынешнем сезоне Агаларов провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 13 мячей. Прямо сейчас он лучший бомбардир чемпионата с отрывом в 3 гола от ближайшего преследователя. Стоимость 21-летнего форварда по оценке Transfermarkt составляет 1.2 млн евро.






Теги: Агаларов УФА Базель Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Камоцци и "Спартак", фанаты "Зенита" против FAN ID, Агаларов может перейти в "Базель". Главное за 23 декабря
Буффон: я бы хотел еще поиграть в Мексике или США
"Арсенал" предлагает "Барселоне" обмен Обамеянга на Коутиньо
Источник: Белорус Павлюченко, ранее не прошедший просмотр в "Зените", может перейти в "Ахмат"
"Ростов" объявил о подписании Кнудсена из "Лиллестрема" 2
Фанаты "Зенита" заявили, что откажутся от оформления FAN ID 4
Долгов: если Глушаков продолжит в том же духе, то поможет сборной в стыковых матчах 1
Бывший тренер "Зенита" Луческу в 5-й раз признан лучшим тренером Румынии
Экс-президент клуба АПЛ - о жалобах игроков на график: если бы не футбол, половина из вас бы работала в "Макдоналдс" 2
Источник: Габулов займет пост гендиректора "Химок" вместо Анохина
"Челси" может сменить Рюдигера на Кимпембе из "ПСЖ"
СМИ: "Вильярреал" конкурирует с "Зенитом" за полузащитника "Бока Хуниорс"
Источник: "Реал" может включить Азара в сделку по форварду "Лилля" Дэвиду
Тедеско: если пытаешься запретить футболистам сидеть в смартфонах, то стреляешь себе в ногу
Долгов - переходе в "Ростов": захожу в комнату, а у меня сообщение от Карпина. Даже руки немного затряслись
СМИ: "Базель" интересуется Агаларовым
Бышовец: Карпин, Семак, Шварц, Федотов - тренеры, которые проявили себя в этом году 1 эксклюзив
Рангник заявил, что выступает за введение 5 замен в Англии
"Барселона" и Дембеле договорились о продлении контракта
Наумов: мне очень не нравится бригада немецких коммерсантов в "Локомотиве" эксклюзив
Гвардиола призвал устроить забастовку для увеличения числа замен в матчах АПЛ 3
Азмун может перейти в "Ньюкасл" в зимнее трансферное окно 3
Орлов: Дзюба способнее остальных кандидатов на попадание в сборную России 3
Гвардиола отреагировал на сообщения о трансферных планах "Манчестер Сити"
СМИ: "Дженоа" и "Аталанта" ведут переговоры по трансферу Миранчука
Дмитрий Комбаров высказался о решении РПЛ провести матч "Спартак" - ЦСКА в феврале 2
Источник: Камоцци хотел уйти из "Спартака", но Федун убедил его остаться 6
Газизов: все финансовые трудности "Уфы" урегулированы. Мы уверены, что останемся в РПЛ
Орлов: у Соболева мало навыков, нет футбольной школы 9
РПЛ опубликовала расписание первых трех туров весенней части чемпионата 3
Все новости
-