Гунько отметил, что на африканском рынке очень высокая конкуренция, там доминируют европейские топ-клубы. По его мнению, российские клубы не могут конкурировать с европейскими грандами в борьбе за талантливых африканских футболистов.
"На африканском рынке очень высокая конкуренция, он занят и поделен топ-клубами. <...> Я сейчас работаю в Армении, местные клубы тоже привозят футболистов из Африки, их ищут там, однако это остатки остатков. Чтобы проглядывалась хотя бы отдаленная перспектива у игрока, должно очень повезти. Это практически исключено. Так же и в чемпионате России. Все талантливые африканцы под глазом мощных европейских селекционных служб", - сказал Гунько.
Напомним, что Гунько работал в системе московского "Спартака" в 2006-2020 годах.
Источник: Матч ТВ
Гунько объяснил, почему российским клубам не стоит приобретать африканцев
Экс-тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько объяснил, почему российским клубам не следует приобретать футболистов из африканских стран.
Фото: Sportbox