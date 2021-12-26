Источник: "Рубин" планирует отдать Игнатьева в аренду

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев может провести вторую часть сезона в другой команде.

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В текущем розыгрыше РПЛ Игнатьев сыграл 9 матчей за "Рубин" и не отличился результативными действиями. Всего у него в активе 40 матчей в составе казанцев и 3 забитых мяча (все с пенальти).



Последний раз Игнатьев забивал с игры более 2-х лет назад, когда еще выступал за "



Источник Как сообщает источник, " Рубин " в данный момент изучает предложения по нападающему из России и Европы. Клуб готов отдать Игнатьева в аренду до конца сезона. Препятствием для претендентов на футболиста может стать высокая зарплата.В текущем розыгрыше РПЛ Игнатьев сыграл 9 матчей за "Рубин" и не отличился результативными действиями. Всего у него в активе 40 матчей в составе казанцев и 3 забитых мяча (все с пенальти).Последний раз Игнатьев забивал с игры более 2-х лет назад, когда еще выступал за " Краснодар ". В 2020-м "Рубин" заплатил за него 7 млн евро.Источник "Матч ТВ"