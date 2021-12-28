По словам Боярского, он не считает, что Сергеев придет в "Зенит", чтобы заменить в составе команды Артема Дзюбу.
"Я не согласен с мнением, что Сергеев пришел на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит и неоднократно. И в сборной в том числе. А то, что сейчас обсуждают… Болельщикам же нужно что-то обсуждать. Но Сергеев точно не на замену Дзюбе", - заявил Боярский.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Сергеев прибыл в Санкт-Петербург и проходит медицинский осмотр для "Зенита". Ожидается, что вскоре он перейдет в этот клуб. Отметим также, что ранее в СМИ появились данные о возможном трансфере Дзюбы в казанский "Рубин".
Источник: Sport24
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Боярский: не согласен с тем, что Сергеев приходит в "Зенит" на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал сообщения о возможном переходе нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева в петербургский клуб.
Фото: "Зенит"