"Как охарактеризую Карпина одним словом? Лидер. Самый ценный совет или советы от Карпина? Не ешь сладкое, следи за собой", - рассказал Захарян.
Напомним, что сборная России под руководством Карпина пробилась в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022. 24 марта россияне примут Польшу в полуфинале стыковых матчей. 29 марта состоится финал, в нем победитель противостояния Россия - Польша встретится с командой, которая выиграет в паре Швеция - Чехия.
Источник: Чемпионат
Захарян рассказал о самых ценных советах от Карпина
Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян высказался о своем опыте общения с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: "Чемпионат"