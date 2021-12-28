По мнению Петржелы, "Зенит" отлично выступил в РПЛ. Вместе с тем команда неудачно провела групповой этап Лиги чемпионов, считает тренер.
"За чемпионат России поставлю твердую пятерку. "Зенит" - лучшая команда России, и тут никаких вопросов быть не может. Но за Лигу чемпионов, к сожалению, ставлю двойку. Не везет команде Семака в этом турнире", - сказал Петржела.
Напомним, что в ЛЧ "Зенит" занял третье место в группе и выступит в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником петербуржцев будет "Бетис".
В чемпионате России "Зенит" является лидером, набрав 38 очков в 18 турах.
Источник: Metaratings
Петржела: ставлю "Зениту" двойку за выступление в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил выступления команды в Лиге чемпионов и в первой части нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"