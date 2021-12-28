— Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава "Зенита"? Думаю, да, но "Зенит" грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. Потому что есть и Азмун, и Дзюба, — цитирует Щирокова "Всепроспорт".
Ранее стало известно, что 26-летний футболист проходил медосмотр для "Зенита". Эту информацию подтвердил и генеральный директор петербуржской команды Александр Медведев.
Сообщалось, что сумма трансфера за нападающего "Крыльев Советов" может составить около 2,2 миллионов евро — отступные за игрока.
Боярский: не согласен с тем, что Сергеев приходит в "Зенит" на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит
Широков прокомментировал возможный трансфер Сергеева в "Зенит"
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался о возможном трансфере в команду нападающего "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
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