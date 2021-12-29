"Мы Пиняева ни с кем не обсуждали. Это всё измышления", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Сегодня телеграм-канал "ZenitCafe" сообщил, что "Зенит" вслед за форвардом "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым подпишет и Пиняева.
В этом сезоне 17-летний футболист забил первый гол в РПЛ в своей карьере. В результате он вошел в тройку самых молодых игроков, забивавших в чемпионате России. Впереди Пиняева только Джано и Александр Салугин. Всего у него в активе 17 матчей в РПЛ, 1 забитый мяч и 1 голевая передача.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 1.5 млн евро.
Медведев - о возможном трансфере Пиняева в "Зенит": это все измышления
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Крылья Советов"