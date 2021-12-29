— Первый раз слышу, со мной никаких разговоров не было, — цитирует Корниленко Metaratings.
Ранее появилась информация, что "Зенит" готов подписать 17-летнего нападающего "Крыльев Советов" Сергея Пиняева. В нынешнем сезоне форвард в 19 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Пиняева истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.
Корниленко прокомментировал возможный переход Пиняева в "Зенит"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Сергея Пиняева в "Зенит".
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