- Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей фаеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотерами не решить! Болельщика надо воспитывать, прививать ему уважение к игре, создавать на стадионах атмосферу праздника. И то, что такое возможно, подтвердил чемпионат мира в России, организации и проведению которого была дана самая высокая оценка. Значит, можем! А получается, что тем из футбольных болельщиков, у кого не окажется специальных паспортов, остается ходить на керлинг, где все тихо и спокойно, - приводит слова Романцева "СЭ".
Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о поправках, вводящих в действие в российском спорте Fan ID - электронную систему персональной идентификации болельщиков. Этот закон вступает в силу с июня 2022 года - в новом сезоне российские любители футбола не смогут присутствовать на стадионах без оформления Fan ID, при этом лишить электронного пропуска могут за нарушение порядка не только непосредственно на футболе, но и в любой другой жизненной сфере. Крупнейшие фанатские объединения болельщиков "Зенита", "Спартака" и других клубов уже объявили о своем принципиальном отказе от оформления Fan ID для посещения футбольных матчей. Ранее стало известно, что 17 декабря поправки о введении персональных электронных пропусков в Федеральный Закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" приняты в третьем чтении Государственной Думой РФ.
Романцев: я категорически против введения Fan ID. Считаю такое решение антифутбольным
Бывший главный тренер и президент "Спартака" Олег Романцев высказался о введении в России системы Fan ID для проведения спортивных соревнований.
Фото: twitter.com