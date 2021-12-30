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Грулев назвал Уремовича, Ракицкого и Ловрена защитниками, против которых ему сложнее всего играть

Форвард "Динамо" Вячеслав Грулев высказался о самых сильных защитниках, с которыми ему приходилось сталкиваться в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Понравилось против Уремовича. Быстрый, неуступчивый — очень хороший защитник. Еще назову Ракицкого и Ловрена — против них всегда непросто", - приводит слова Грулева Sport24.

В этом розыгрыше РПЛ Грулев сыграл 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.

В декабре пресс-служба "Динамо" объявила о продлении контракта с Грулевым. Новое соглашение действует до 2025 года.


Теги: Грулев Уремович Ловрен Ракицкий Динамо
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