Как сообщает источник, Смолов встречался с главным тренером "Дженоа" за несколько дней до нового года и общался на предмет возможного перехода. Кроме того, футболиста рассматривали и другие клубы. "Зенит" интересовался Смоловым в качестве замены для Артема Дзюбы. Если бы Марко Николич возглавил ЦСКА, то "армейцы" могли бы также включиться в гонку.
Напомним, сегодня появилась информация, что Смолов близок к переходу в "Динамо". Сообщалось, что клубы уже обговорили подробности сделки, а футболист прямо сейчас обсуждает с бело-голубыми детали личного контракта.
В текущем сезоне на счету Смолова 15 матчей за "Локомотив" в РПЛ, в которых он забил 7 голов. Порталом Transfermarkt его стоимость оценивается в 7 млн евро. В этом году Смолову исполняется 32 года.
Источник: "Metaratings"
Источник: Смоловым интересовались "Дженоа", "Зенит" и ЦСКА. Шевченко встречался с форвардом
Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который в ближайшее время может подписать контракт с "Динамо", находится в сфере интересов и других клубов.
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