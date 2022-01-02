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Источник: Смоловым интересовались "Дженоа", "Зенит" и ЦСКА. Шевченко встречался с форвардом

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который в ближайшее время может подписать контракт с "Динамо", находится в сфере интересов и других клубов.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Смолов встречался с главным тренером "Дженоа" за несколько дней до нового года и общался на предмет возможного перехода. Кроме того, футболиста рассматривали и другие клубы. "Зенит" интересовался Смоловым в качестве замены для Артема Дзюбы. Если бы Марко Николич возглавил ЦСКА, то "армейцы" могли бы также включиться в гонку.

Напомним, сегодня появилась информация, что Смолов близок к переходу в "Динамо". Сообщалось, что клубы уже обговорили подробности сделки, а футболист прямо сейчас обсуждает с бело-голубыми детали личного контракта.

В текущем сезоне на счету Смолова 15 матчей за "Локомотив" в РПЛ, в которых он забил 7 голов. Порталом Transfermarkt его стоимость оценивается в 7 млн евро. В этом году Смолову исполняется 32 года.

Источник: "Metaratings"


Теги: Смолов Локомотив Динамо Зенит ЦСКА Дженоа Шевченко Российские трансферы
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