"Пожалуйста, остановите эти фейковые новости. Рассматривает ли Йоррит вариант ухода из "Спартака" зимой? Нет", - цитирует "Metaratings".
Сегодня появилась информация, что голландец попал в сферу интересов "Антальяспора". Отмечалось, что представители турецкого клуба уже выходили на контакт с футболистом.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Хендрикс провел за красно-белых 8 матчей, в которых не отличался результативными действиями. Его текущая стоимость по оценке портала Transfermarkt - 1.8 млн евро.
В составе "Спартака" после трансфера Шамара Николсона из "Шарлеруа" находится 9 легионеров, что на одного больше, чем разрешено правилами лиги. Поэтому ожидается, что клуб в ближайшее время должен избавиться от одного из иностранцев.
Агент Хендрикса: Йоррит не рассматривает вариант ухода из "Спартака" зимой
Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Йоррита Хендрикса, прокомментировал информацию о том, что футболист может зимой перебраться в "Антальяспор".
Фото: ФК "Спартак"