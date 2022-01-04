"Думаю, что "Локомотив" хочет купить какого-то хорошего форварда, поэтому продают тех, кого можно продать. Как Смолову надо играть в "Динамо", чтобы "Локомотив" пожалел? Никак. "Локомотив" по-любому не будет жалеть", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, 2 января стало известно, что Смолов в ближайшее время может стать игроком "Динамо". Сообщалось, что клубы уже обговорили сумму трансфера, которая составит 10 миллионов рублей. Летом у Смолова истекает контракт с "железнодорожниками". Ожидается, что он подпишет соглашение с бело-голубыми на 1,5 года.
В текущем розыгрыше РПЛ на счету 31-летнего форварда 7 забитых мячей в 15 встречах. Он выступает за "Локомотив" с 2018-го года, когда клуб приобрел его из "Краснодара" за сумму порядка 9 млн евро.
Булыкин: "Локомотив" не будет жалеть об уходе Смолова
Экс-форвард "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о трансфере Федора Смолова в стан бело-голубых.
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